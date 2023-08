Roma, Marcos Leonardo forza la mano al Santos

Vanno avanti i contatti per Zapata e per Muriel , andati a segno nell’amichevole disputata dall’Atalanta contro la Pergolettese, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. È rimasto fuori, invece, Merih Demiral , altro nerazzurro in ottica Roma per la sostituzione di Ibanez: il turco è fuori dal progetto di Gasperini e, oltre che ai giallorossi, piace anche all’Inter e al Nottingham Forest.

In Brasile continua il braccio di ferro tra Marcos Leonardo, che anche ieri non si è allenato, e il Santos. L’attaccante fa pressione per essere lasciato libero di andare alla Roma: è quello che dirà nelle prossime ore al nuovo allenatore dei brasiliani, Diego Aguirre, che ieri nella conferenza di presentazione ha chiuso alla sua cessione. “Ho davvero bisogno di lui – le sue parole –, nessuno dubita che sia una star. Mi piacerebbe che restasse con me, cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol per essere venduto per 30 milioni ma non credo sia possibile che Marcos Leonardo se ne vada in questo momento. Non c’è nessun sostituto per lui, è il migliore o uno dei migliori della squadra”. Cristian Totti, infine, lascia Trigoria per andare al Frosinone.