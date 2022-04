Roma, l’unica società in semifinale in tutte le coppe europee moderne

Ne ha giocate 2 in Coppa delle Fiere, poi una in Coppa delle Coppe, Coppa Campioni, Coppa Uefa, Champions, Europa League e ora col Leicester si giocherà per l’ottava volta, in Conference, l’accesso a una finale

La Roma è l’unica squadra capace di raggiungere le semifinali in tutte le coppe europee moderne, compresi i cambi di denominazione. Ne ha giocate 2 in Coppa delle Fiere, poi una in Coppa delle Coppe, Coppa Campioni, Coppa Uefa, Champions, Europa League e ora col Leicester si giocherà per l’ottava volta, in Conference, l’accesso a una finale, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Su 7 precedenti ne sono andati bene 3. Tra le 4 semifinali andate male, dopo quelle col Valencia (0- 3 e 1-0, 1963, Fiere) e Gornik Zabrze (al sorteggio, 1970, Coppe), ci sono anche le ultime 2, col Liverpool nel 2018 in Champions (2-5 e 4- 2) e il Manchester United l’anno scorso in Eeuropa League (2-6 e 3-2).