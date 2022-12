Roma, l’ultimo test: senza Smalling col Waalwijk

Lorenzo Pellegrini ha smaltito la contusione alla tibia rimediata nel match col Casa Pia, ed è tornato in gruppo, come ha testimoniato lui stesso con una foto pubblicata su Instagram, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Maggiore cautela per Smalling, che invece ha svolto lavoro differenziato dopo la lieve distorsione alla caviglia: l’inglese non parteciperà alla terza amichevole che i giallorossi giocheranno oggi pomeriggio (ore 16, diretta tv su Dazn) contro gli olandesi dell’RKC Waalwijk, al termine della quale la squadra tornerà nella Capitale e usufruirà di tre giorni di vacanza concessi da Mourinho, che ha fissato la ripresa degli allenamenti a Trigoria per il 26, giorno in cui è atteso il rientro del neo campione del mondo Dybala.