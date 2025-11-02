Ci sono due modi di approcciarsi a questo campionato della Roma. Uno, il fattore sorpresa, una posizione di classifica sovradimensionata, alcuni limiti evidenti ben nascosti fin qui dai risultati. L'altro invece allarga un po' lo sguardo: nell'anno solare 2025 70 punti in 29 partite, +8 sul Napoli e +11 sull'Inter. La partita di San Siro contro il Milan serve a capire. E il pareggio del Napoli ha aggiunto pepe: vincendo, Gasp se ne andrebbe in testa solo soletto. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. E' una gara della verità. "Ci siamo misurati con l'Inter, adesso lo faremo col Milan", ha detto Gasperini. E' il secondo esame di livello del campionato della Roma. La Roma in trasferta ha sempre e solo vinto, sia in Italia sia in Europa.
Il Corriere della Sera
Roma, l’ora della verità
Gasperini all'esame Milan: con una vittoria i giallorossi possono andare in testa da soli. Il tecnico ha una macchina da trasferta. E lucida la difesa: nel 2025 solo 15 reti subite
