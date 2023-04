Roma, l’ora della svolta. Mou si affida a Dybala

In un Olimpico ancora una volta pieno - é il ventottesimo esaurito consecutivo - oggi alle ore 18 la Roma sesta in classifica affronterà la Sampdoria per provare ad invertire la tendenza in campionato - 3 sconfitte nelle ultime 4 partite - e rimanere agganciata alla zona Champions League, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Mourinho dovrà fare i conti con 5 assenze pesanti: non ci saranno infatti gli squalificati Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante oltre all'infortunato Karsdorp. Il tecnico portoghese dovrà inventarsi un reparto, la difesa, adattando Celik nel ruolo di braccetto nello schieramento a tre, con Smalling e Liorente, all'esordio da titolare in campionato.