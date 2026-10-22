Sembra proprio non volersi svuotare l’infermeria a Trigoria, dove oggi Pellegrini sosterrà gli esami che mostreranno l’entità dell’infortunio al flessore della coscia destra. In attesa della risonanza magnetica, però, le prime sensazioni non sono positive e per il numero 7 potrebbe essere un arrivederci a dopo la sosta. Nel frattempo, però, Gasperini nel match di Champions - scrive Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - ha ritrovato tra i convocati Cristante, fermo dall’ultima pausa del campionato per un problema al collaterale mediale. Un recupero importante, soprattutto in vista della sfida di dopodomani a Napoli, dove senza Pellegrini e Dybala, che migliora e può rientrare a Udine, il tecnico sulla trequarti avrà i soli Soulé e Mora. Cristante, però, garantisce un’alternativa tattica, con la possibilità di vedere uno tra lui e Pisilli davanti — l’altro farà coppia in mezzo con De Roon — così da avere la carta Mora a gara in corso. Un’ipotesi, per ora, in attesa delle prove tattiche che inizieranno stamattina, dopo lo scarico di ieri.