Roma, Lazio e Salernitana. Gli occhi della finanza sul mercato e plusvalenze

Perquisite le sedi dei club per fare chiarezza sui bilanci. Le stagioni sotto osservazione sono 4: vanno dal 2017 al 2021

Indagati il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds Igli Tare e l’altro dirigente Angelo Fabiani. Nel mirino anche un generale della Guardia di Finanza, Ugo Marchetti e l’ex amministratore unico della Salernitana Luciano Corradi. Indagati pure sull’altra sponda del Tevere: gli attuali proprietari della Roma Dan e Ryan Friedkin, lex patron James Pallotta e, tra gli altri, gli ex dirigenti Mauro Baldissoni e Umberto Gandini. Due inchieste però separate, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera, con 2 procure al lavoro: Tivoli (per La zio e Salernitana) e Roma (per i giallorossi). Un solo obiettivo: fare chiarezza sui bilanci. Ipotesi smentita dalla Lazio: “Siamo una casa di cristallo nella quale tutti i documenti sono a posto e a disposizione delle autorità”. La Salernitana fa notare: “Le operazioni precedono il cambio di proprietà”. Le stagioni sotto osservazione sono 4: vanno dal 2017 al 2021.