Roma, l’appello di Mourinho: “Tifosi, vincetela con noi”

Sfruttare l’effetto Olimpico per cercare di ipotecare il passaggio del turno, scrive Gianluca Piuacentini su Il Corriere della Sera. È ciò che si aspetta José Mourinho dal match di stasera (fischio d’inizio alle ore 18.45, diretta tv Dazn, Sky e Now) contro la Real Sociedad, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. “Il merito del rendimento interno – le parole del tecnico portoghese – è dei ragazzi, della loro empatia con lo stadio. Abbiamo perso partite in campionato, in Europa League e in Coppa Italia, non siamo una squadra che in casa vince sempre ma la creazione di questa empatia con i tifosi è una importante iniezione di energia extra. È una cosa difficile da spiegare perché il lavoro non cambia ma nel momento in cui ci alleniamo, se la gente è davvero concentrata, ha energia fisica e mentale, ideale per la partita. L’organizzazione non ci manca e con quella possiamo nascondere i problemi e mettere in luce i punti di forza”.