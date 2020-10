Roma, la scommessa è vinta. Tre punti e energie risparmiate

Massimo risultato con il minimo sforzo. La Roma passa 2-1 a Berna contro lo Young Boys e si mette in una posizione molto comoda nel girone di Europa League alla vigilia del doppio impegno casalingo contro Cska Sofia e Cluj, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Sotto gli occhi di Dan e Ryan Friedkin, arrivati in Svizzera ieri mattina insieme al Ceo Guido Fienga con un volo privato co-pilotato dallo stesso presidente giallorosso, Paulo Fonseca si è preso un bel rischio cambiando nove calciatori rispetto alla vittoria con il Benevento. Un rischio calcolato che poteva pagare caro, soprattutto dopo il vantaggio degli svizzeri. Invece nel secondo tempo, dopo l’inserimento dei big Dzeko, Mkhtaryan, Pellegrini, Spinazzola e Veretout, la Roma è riuscita a ribaltare il risultato grazie ai gol di Bruno Peres (l’ultima volta aveva realizzato una doppietta lo scorso 22 luglio in casa della Spal) e di Marash Kumbulla.

Soddisfatto, Paulo Fonseca, che spiega i tanti cambi nella formazione iniziale: “Ho fiducia in tutti i miei calciatori. È importante che chi normalmente non gioca abbia risposto in questa maniera. Mi piace che abbiano giocato in questo modo Pau Lopez, Fazio, Juan Jesus. Con il Milan farò altri cambi? In questo momento siamo in difficoltà, non abbiamo molti calciatori, vediamo come staranno”.