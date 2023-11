Roma, la rabbia di Mou per preparare il derby

Vincere contro la Lazio per i tifosi sarebbe un ottimo modo per ripartire.

"Per gli scaramantici: Bodo/Glimt nella prima stagione, Ludogorets nella seconda e ora lo Slavia. Ogni stagione, nel girone europeo, facciamo una partita di questo livello". Mourinho ci ha provato , non era facile trovare uno spunto positivo alla sconfortante serata romanista, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Le partite nominate dallo Special One hanno comunque sempre segnato un punto di ripartenza per i giallorossi, i quali hanno ottenuto risultati positivi nei match successivi. Domani c'è il derby ma, come detto da Mourinho, "la serata con lo Slavia non sarebbe cancellata". Di sicuro però per i tifosi sarebbe un ottimo modo per ripartire.