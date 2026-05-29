La priorità è nota: due esterni offensivi, il destro da mettere a sinistra e il mancino da piazzare sul lato opposto. Si partirà da questi due giocatori. Ai quali va aggiunto ili terzo che è il laterale di centrocampo, scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. Sono i tre titolari che Gasperini considera indispensabili. Da settimane l'allenatore e i suoi collaboratori stanno visionando i profili per sistemare i due ruoli dietro il centravanti. La lista è più o meno pronta. Quasi venti attaccanti sotto osservazione. Qualcuno avvicinato a gennaio, altri contattati nei giorni scorsi. Informazioni chieste ai diretti interessati, ai loro manager e anche a qualche club. C'è chi è stato scartato. Altri potrebbero spuntare. Alcuni già svelati alla piazza: Greenwood, Summerville, Nkunku, Sauer, Tzolis, Pepé e Munoz. Saranno divisi in fasce, legate alla qualità e al costo. E' possibile che si spenda di più da un lato e di meno dall'altro. Comunque, se possibile, sempre al top.