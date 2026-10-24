Malen e la prova del nove, già superata. Dopo il turno di riposo forzato causa squalifica contro il Genoa, oggi pomeriggio il centravanti tornerà a guidare l'attacco della Roma nel match contro il Napoli di Allegri. Lui la certezza di Gasperini, alle prese con l'emergenza in attacco (out Dybala e Pellegrini, oltre a Koné e Svilar) ma fiducioso di poter presentarsi al Maradona con l'ambizione di vincere. Ci andò vicina, la Roma, già a metà febbraio, nel 2-2 con doppietta di Malen. Non una gran novità, in realtà, visto che da quando è arrivato a gennaio l'olandese ha segnato più di chiunque altro in serie A: 20 i gol, che salgono a 24 contando le coppe. Allargando il discorso ai cinque maggiori campionati europei, soltanto Kane (con 21 reti) ha fatto meglio di Malen, sopra a colleghi come Yamal (17 gol), Mbappé e Haaland (16). Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Aspettando il rientro di Dybala, che migliora e la prossima settimana tornerà in gruppo, è Malen a dover trascinare tecnicamente una squadra a cui manca ancora uno step di crescita. Il vero ballottaggio di formazione, può sembrare strano, ma ha riguardato Cristante e Mora e sembra averlo vinto il centrocampista ex Atalanta. Gasperini dovrebbe optare per lui avanzato sulla trequarti.