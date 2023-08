Roma, la falsa partenza e l’addio di mister Matic

Non si può vivere solo dell’attesa per Lukaku, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. La classifica della Roma parla chiaro: un punto in due partite è il peggior inizio dell’era Mourinho e bisogna risalire alla stagione 2020-21, con Paulo Fonseca in panchina, per trovare un precedente. La Roma non è l’unica squadra ad affrontare una falsa partenza, come hanno ampiamente dimostrato anche i risultati da altri campi, ma questa non è una consolazione.