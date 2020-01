Roma, la Coppa è ancora amara. Fonseca: “Juventus più spietata”

E’ finita nel peggiore dei modi la Coppa Italia della Roma: decima sconfitta di fila allo Stadium con 3 gol incassati nel primo tempo. Come riporta Il Corriere della Sera, una prestazione sottotono, quella dei giallorossi, che Fonseca ha provato a spiegare così: “Io penso che la differenza nel primo tempo l’abbia fatta l’efficacia: loro hanno segnato ad ogni occasione, noi abbiamo giocato bene fino ai 30 metri”. A questa brutta sconfitta, si aggiunge anchela paura per Diawara: uscito nel secondo tempo per un problema al ginocchio sinistro, sarà valutato nelle prossime ore.