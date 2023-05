Roma, la carica dei leader: “Un po’ tesi, ma affamati”

Alla vigilia della finale di Europa League della Roma contro il Siviglia, è il capitano a metterci la faccia insieme al suo vice Gianluca Mancini, due pilastri dello spogliatoio giallorosso, come riporta Il Corriere della Sera. “Noi abbiamo voluto creare un gruppo di persone che ci tiene: sacrificarsi e fare una corsa in più per il proprio compagno significa voler raggiungere gli obiettivi. Il resto lo ha fatto l’allenatore con la sua mentalità e la sua unicità”. C’è soddisfazione enorme per aver raggiunto un traguardo storico: la seconda finale europea consecutiva, a dispetto di chi ha criticato Mourinho e il suo gioco ritenuto troppo difensivo.