Roma ko, Mourinho resta muto. Pinto: “Dybala non sta bene”

La Roma torna da Firenze sconfitta, definitivamente fuori dalla zona Champions, e furibonda, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. In vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, i giallorossi sono stati ripresi e superati nel finale: è la settima gara consecutiva senza vittorie (4 pareggi e 3 sconfitte), record negativo degli ultimi 18 anni. Per trovarne una peggiore bisogna risalire alla striscia di 11 partite priva di successi nel 2004-05. Tante le polemiche, soprattutto per il gol del pareggio di Jovic, probabilmente viziato da un falio di Madragora su Missori che ha fatto infuriare Mourinho e la squadra. Il tecnico portoghese - prima di quel gol - è stato anche ammonito per un acceso diverbio con la panchina della Fiorentina, con cui già lo scorso anno aveva avuto qualcosa da ridire: era diffidato e non sarà in panchina nell’ultima casalinga contro lo Spezia. La testa di tutti è ora solamente sulla coppa, e forse per questo il tecnico ha deciso (in tribuna al Franchi c'era anche Ryan Friedkin) per il silenzio stampa a fine partita: l’obiettivo è evitare polemiche - molto probabili per gli episodi arbitrali - che avrebbero potuto distogliere l'attenzione dall'Europa League. In vista della gara di mercoledì sempre quello legato a Dybala. L'argentino sarà con la squadra in Ungheria, quello è praticamente certo anche se prima del match il general manager Tiago Pinto ("Paulo non sta bene") ha confermato la visione pessimistica di Mourinho.