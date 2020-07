Roma, inutile rivoluzione Fonseca. Terzo ko di fila

L’ennesima rivoluzione di Paulo Fonseca non ha dato i risultati sperati. Dopo la disfatta casalinga contro l’Udinese, infatti, la Roma ha perso 2-1 a Napoli – terza sconfitta consecutiva – ed è stata raggiunta dalla formazione di Gattuso al quinto posto, col Milan che incalza a meno due, scrive Il Corriere della Sera. Le note positive sono la prestazione di Mkhitaryan per la qualità che ha messo a disposizione della squadra e il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo, che mancava dal 12 gennaio per la rottura dei legamenti del ginocchio destro. Anche del suo futuro, però, ha parlato prima del match il Ceo giallorosso Guido Fienga. “Sentiamo la responsabilità per ciò che stanno provando i nostri tifosi, ma siamo alla ricerca di soluzioni e non di colpe. Se ascolterei proposte per Dzeko, Zaniolo e Pellegrini? Il nostro compito è un progetto che prevede una stabilità della rosa, che soddisfi le ambizioni dei nostri calciatori, loro lo sanno e stanno lavorando per questo. Vediamo a fine stagione a che punto saremo e faremo le nostre valutazioni, ma un progetto della Roma non può che essere ambizioso”.