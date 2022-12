Roma, in vendita i biglietti per gennaio

Ieri la società giallorossa ha messo in vendita i tagliandi per le sfide con la Fiorentina e l’Empoli

Nonostante manchi un mese alla ripresa del campionato, prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per le partite che la Roma giocherà a gennaio. Ieri la società giallorossa ha messo in vendita i tagliandi per le sfide con la Fiorentina e l’Empoli, in calendario rispettivamente il 15 gennaio (ore 20.45) e il 4 febbraio (18), come riporta Il Corriere della Sera. È partita l’altro giorno anche la vendita libera per il match del 23 febbraio contro il Salisburgo, playoff di ritorno di Europa League che vale l’accesso agli ottavi di finale: previsto il tutto esaurito.