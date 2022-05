Roma in Europa League testa di serie numero 1. E potrebbe ripartire dal…Feyenoord

Si aspettano le squadre che arriveranno dai playoff e che scenderanno dalla Champions. Prima partita l'8 settembre, la finale sarà il 31 maggio a Budapest

Redazione

E se l’Europa della Roma ripartisse proprio contro il Feyenoord? C’è anche questa possibilità, aspettando il sorteggio del 26 agosto a Nyon. Già qualificata per l’EL 2022- 23 grazie al 6° posto in campionato, la squadra di Mourinho sarà la testa di serie numero 1 come detentrice della Conference, scrive Massimo Perrone sul Corriere della sera di oggi.

Sicure di finire nella prima urna, quella delle teste di serie, anche Arsenal e Lazio, mentre il Feyenoord oscilla fra primo e secondo gruppo: qualificato per l’Europa League grazie al 3° posto nel campionato olandese, è 42° nel ranking Uefa – dietro anche al Braga, fra le partecipanti alla prossima EL - e bisognerà aspettare, per compilare le fasce, le 10 squadre che arriveranno dai playoff e le 10 che scenderanno dalla Champions League, quelle (non tutte) eliminate negli ultimi 2 turni di qualificazione. Saranno 32 le partecipanti alla fase a gironi della EL 2022-23, divise come al solito in 8 gruppi da 4: oltre alle 6 che abbiamo già nominato, ci saranno sicuramente anche Rennes, Real Sociedad, Betis Siviglia, Union Berlino, Friburgo e Nantes.

Compresse più del solito le date, per colpa del Mondiale che scatterà il 21 novembre in Qatar: prima giornata giovedì 8 settembre (quando si saranno già disputati 5 turni di serie A), poi 15 settembre, 6, 13 e 27 ottobre, chiusura il 3 novembre. Le vincitrici degli 8 gironi andranno direttamente agli ottavi; le seconde classificate ai playoff; le terze scenderanno in Conference. Le date dell’eliminazione diretta dell’Europa League 2022-23: playoff 16 e 23 febbraio, ottavi 9 e 16 marzo, quarti 13 e 20 aprile, semifinali 11 e 18 maggio, finale il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.