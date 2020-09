Roma, il problema numero 1: Mirante scavalca Pau Lopez

Le incertezze dell’amichevole di Cagliari – imbarazzante il gol del 2-0 con Walukiewicz che colpisce di testa indisturbato su un campanile dentro l’area piccola – hanno lasciato il segno, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

In porta, al debutto contro l’Hellas, stasera a Verona (ore 20,45 e diretta su Dazn), ci sarà Mirante e non Pau Lopez. Paulo Fonseca non lo ha ufficializzato nella conferenza stampa, ma le sue parole sono state lo stesso piene di significato. Domanda: ha deciso di puntare ancora su Pau Lopez o può giocare Mirante? Risposta: “Vediamo domani (oggi per chi legge; ndr)“. In occasioni simili, nel recente passato, Fonseca aveva sempre difeso la titolarità di Pau Lopez, anche dopo una serie di buone prestazioni di Mirante, che si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Sarà una scelta provvisoria, per fare recuperare un po’ di tranquillità allo spagnolo? Possibile.

Mirante si gioca una grande occasione e in questo momento, con lui in porta, i compagni di squadra si sentono più tranquilli.