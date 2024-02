Roma, il primo problema: in Coppa con Patricio o Svilar?

Sono 30 le reti subite, quella giallorossa è la peggiore difesa tra le prime undici della classifica

Nella Roma c'è un problema numero uno. Non perché sia il primo dei problemi, ma sicuramente è una questione da risolvere a finc stagione, o anche prima, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, se il rendimento di Rui Patricio continuerà a peggiorare. Si può discutere sulle sue colpe specifiche, in occasione dei troppi gol subiti dalla Roma: sono 30, quella giallorossa è la peggiore difesa tra le prime undici della classifica. La sensazione, però, è forte: il rapporto di fiducia tra Rui Patricio e l'ambiente giallorosso si è incrinato. Il brusio dell'Olimpico ogni volta che arriva un pallone dalle sue parti sicuramente non lo aiuta, ma rende l'idea di quanto un cambio sia necessario.

Chissà se già da giovedì a Rotterdam, contro il Feyenoord, ci sarà un avvicendamento. Svilar, tra l’altro, in questa stagione è stato il portiere di Coppa: in Europa League ha giocato lui in tutte e sei le gare del girone mentre in Coppa Italia, dopo il primo turno con la Cremonese, ha ceduto i pali al portoghese nel derby con la Lazio.

Intanto la società è alla ricerca di un sostituto di Rui Patricio il nome di Falcone del Lecce, romano e romanista, è sempre da tenere in considerazione, così come quello di Meret, che ha il contratto in scadenza con il Napoli, che ha però un'opzione unilaterale per il rinnovo. Tra i papabili c'è anche Musso.

