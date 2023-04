Roma, il gol è un problema centrale: i numeri flop di Abraham e Belotti

Il problema non è tanto capire chi tra Tammy Abraham e il Gallo Belotti sarà titolare oggi a Torino quanto riuscire a spiegarsi come mai i due, in coppia, hanno segnato in campionato due reti meno di Tonny Sanabria, il centravanti del Torino transitato una manciata di anni fa a Trigoria, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Sei le reti dei (2) giallorossi, 8 quelle del granata. Numeri che mettono paura, ricordando che i 6 gol targati Roma portano tutti la firma dell’inglese. E che, quindi, l’ex capitano del Toro è ancora a secco. La Roma segna poco, e lo si sa da sempre. Ma, soprattutto, segnano poco (o niente…) i suoi due centravanti. Impietoso il confronto non soltanto con Sanabria ma pure quello con altri colleghi meno celebrati. La Roma domenica scorsa contro la Sampdoria (in 10 dall’inizio del secondo tempo o giù di lì) ha tirato 28 volte verso la porta avversaria, ha segnato 3 gol ma nelle statistiche di fine gara Abraham e Belotti (che si sono dati il cambio a metà ripresa) figurano soltanto per un tiro ciascuno, ovviamente terminato fuori. Il “mal di gol” della Roma, quindi, è più un problema di giocatori (centravanti) che di gioco? La squadra di Mourinho in 28 gare di campionato ha confezionato 38 reti: bottino magro (peggiore attacco tra le prime 7 della classe), quindi qualcosa è andato storto in maniera sistematica.