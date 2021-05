Roma, il derby degli addii. Fonseca a secco di vittorie

Recuperati Villar e El Shaarawy, poche speranze per Smalling in panchina

Poco ma sicuro, quello di domani sera sarà l’ultimo derby per Paulo Fonseca. Fin qui non gli è andata molto bene, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Due pareggi per 1-1 nella scorsa stagione e il tracollo in questa stagione (15 gennaio 2021): 3-0 per la Lazio con gol di Immobile e doppietta di Luis Alberto. Uno dei tanti big match completamente falliti dal portoghese. Nella partita contro l’Inter, almeno, Fonseca ha recuperato El Shaarawy e Villar: il primo ha giocato tutto il secondo tempo, il secondo l’ultimo quarto d’ora. Dei lungodegenti, invece, solo Smalling ha qualche speranza di essere convocato, però per andare in panchina. La stagione dell’inglese, uno dei migliori in assoluto nella stagione passata, è stata fin qui piena di infortuni, errori e delusioni. Come per Fonseca, questo sarà l’ultimo derby per molti altri. Mirante, Juan Jesus e Bruno Peres sono in scadenza di contratto. Nessuno si strapperà i capelli se Pau Lopez, Fazio, Santon, Pedro e Carles Perez cercheranno fortuna altrove. Mkhitaryan è padrone del suo destino: da settimane potrebbe far scattare il rinnovo automatico ma non lo ha ancora fatto. Last but not least, la situazione di Edin Dzeko. Ha ancora un anno di contratto (a 7,5 milioni netti), con Fonseca non sarebbe mai rimasto ma con Mou può cambiare tutto.