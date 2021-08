Roma, il centrocampo in alto mare: Cristante unica certezza per Mou

L'azzurro Campione d'Europa ha raggiunto ieri sera la squadra in Portogallo

Bove, Darboe, Diawara e Villar. In ordine alfabetico sono questi i centrocampisti avuti da Mourinho in questa prima parte di stagione, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Lo Special One li ha mischiati, alternati, studiati, ha dato loro fiducia, ma probabilmente solo un paio saranno considerati per il futuro come alternativa. Se in difesa e in attacco gli uomini a disposizione sono più o meno definitivi, a centrocampo non si è visto ancora alcun titolare.