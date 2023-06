Roma, grandi manovre al centro: per Mourinho rinforzi in ogni reparto

In difesa N’Dicka sostituirà Ibanez – che sarà sacrificato per fare cassa – Smalling e Mancini sono ormai una certezza. Il salto di qualità, rispetto alla passata stagione, ci sarà nel primo cambio: da Kumbulla, ne avrà per parecchi mesi dopo la rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro, a Llorente, che Pinto sta provando con il Leeds (e con buone possibilità di riuscita) a tenere nella Capitale. Mancherebbe ancora un quinto. A centrocampo, per il momento, fuori Camara e Wijnaldum – poco più di 1900 minuti complessivi in stagione – e dentro un titolare come Aouar. Il franco-algerino sarà il sostituto dell’olandese mentre il posto di Camara già da metà della scorsa stagione è stato preso da Bove, che si è ritagliato sul campo un ruolo da protagonista «regalando» a Pinto una carta da giocare in qualunque trattativa per un centrocampista (Frattesi ad esempio), che però dovrà essere più forte di lui. Altrimenti Bove rimarrà a completare un reparto in cui le certezze sono Matic e Cristante. Se poi Mou decidesse di giocare stabilmente col centrocampo a 3, rientrerebbe nelle rotazioni anche Pellegrini. In attacco aria di rivoluzione: la certezza è Dybala mentre tutti gli altri sono in bilico. Abraham sarà out per molti mesi (rottura del legamento crociato sinistro), Belotti ha prolungato per due anni ma potrebbe finire in qualche scambio, e Solbakken non ha convinto.