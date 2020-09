Roma, “full immersion” di Friedkin

Ieri Dan e Ryan Friedkin hanno trascorso buona parte della loro giornata all’interno del Fulvio Bernardini: sono arrivati pochi minuti prima delle 10 – ad attenderli il loro collaboratore Eric Williamson – e per circa 6 ore (con una piccola pausa per il pranzo, consumato nel ristorante di Trigoria) sono stati impegnati in varie riunioni, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

I dirigenti hanno parlato di conti e comunicazione, con un occhio sempre attento sul lato sportivo della società. Hanno seguito l’allenamento della prima squadra, ma hanno voluto sapere come in maniera approfondita come funziona il settore giovanile e conoscere meglio le strutture.

L’incontro con la sindaca Virginia Raggi dovrebbe slittare alla seconda visita di Dan, che domani dovrebbe lasciare la Capitale: tornerà tra qualche giorno per assistere dal vivo all’esordio casalingo contro la Juventus. Dovrebbe rimanere, invece, il figlio Ryan. E chissà che non trovi il tempo per quel famoso caffè da prendere con Francesco Totti.