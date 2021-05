Roma, Fonseca non si dimette. I dubbi di Sarri

Dan e Ryan Friedkin hanno chiesto al tecnico spiegazioni sulla posizioni in classifica, sul record di infortunati e ricadute

Il processo è durato 50 minuti e i capi d’accusa sono molti e circostanziati. L’imputato si è detto non colpevole e, se non l’assoluzione, ha almeno ottenuto il rinvio a giudizio, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Dopo l’ennesima brutta figura fatta dalla Roma contro la Samp, mentre la squadra godeva del giorno libero, Paulo Fonseca è andato a Trigoria accompagnato dall’agente Marco Abreu e ha incontrato (da solo) i Friedkin e il general manager Tiago Pinto. Fino a giovedì, quando la Roma incontrerà il Manchester United nel ritorno della semifinale di Europa League (andata: 6-2 per gli inglesi), Fonseca sarà sulla panchina. Tiago Pinto ha difeso il connazionale perché mancano solo cinque partite alla fine del calvario e non ci sono alternative immediate e credibili. I Friedkin hanno chiesto massimo impegno anche per difendere il settimo posto: per loro partecipare alla Conference League è meglio che niente, anche per ragioni di sponsor, bonus e bilanci. Sarri resta il favorito per la successione a Fonseca, ma chiede garanzie per avviare un progetto con i giocatori giusti.