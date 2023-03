Roma-Feyenoord, si va verso il divieto di trasferta

Sul web già si sfidano con minacce e insulti. Il primo appuntamento fra ultrà del Feyenoord e della Roma sarà a Rotterdam, il prossimo 13 aprile per il quarto di finale di andata dell'Europa League. Al momento le autorità olandesi non hanno preso provvedimenti per vietare ia trasferta ai giallorossi, al contrario il Viminale potrebbe farlo, scrive Rinaldo Frignani su Il Corriere della Sera.