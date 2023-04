Roma-Feyenoord, gli albergatori: “Massima collaborazione, ma il problema sono i b&b”

"Massima collaborazione". Con queste parole gli albergatori romani si dichiarano pronti ad aiutare la polizia ed a segnalare eventuali soggiorni della tifoseria olandese. Anzi la Federalberghi ha scritto una lettera ai propri iscritti dove ricorda che per evitare "il possibile pernottamento negli hotel della Capitale delle frange più estreme della tifoseria del Feyenoord" di stare non solo attenti alle prenotazioni, ma di indicare "eventuali prenotazioni di soggiorni da parte di gruppi organizzati di olandesi, in particolare provenienti da Rotterdam, nel periodo intercorrente tra il 16 ed il 21 aprile". E almeno finora, secondo gli albergatori, non ci sono state particolari richieste 'sospette'. "Domanda di camere dall’Olanda e da Rotterdam c’è comunque sempre - spiega Tommaso Tanzilli, il presidente dell ‘Ebtl, l’Ente bilaterale per il turismo, nonché direttore generale di Federalberghi -. È un mercato su Roma molto presente. Quindi senza fare delazione, se possiamo aiutare le forze dell’ordine a proteggere la nostra città rispetto una tifoseria che ha già dato dimostrazione di voler vandalizzare i nostri monumenti, non possiamo che essere felici di collaborare".