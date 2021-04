Roma femminile, vittoria in rimonta 2-1 a Firenze

La Roma femminile ha trovato il modo migliore per avvicinarsi al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus della prossima settimana. Le giallorosse, scrive Marco Calabresi sull’edizione romana del Corriere della Sera, hanno ottenuto un successo in rimonta (2-1) sul campo della Fiorentina consolidando il quarto posto: in svantaggio per effetto della rete di Baldi nel primo tempo, la Roma ha ribaltato tra il 66’ e il 69’ grazie al rigore di Giugliano e al gol di Serturini. “Un risultato che ci dà autostima – ha detto Bavagnoli – Affronteremo la Juventus con umiltà e consapevolezza”.