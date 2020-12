Roma femminile, sfida proibitiva in casa della Juventus

“Le motivazioni per una partita come questa si trovano da sole“. Lo dice Betty Bavagnoli alla vigilia della sfida che vedrà la Roma femminile in campo oggi alle 12.30 a Vinovo (diretta Sky e TimVision) contro la Juventus, ancora a punteggio pieno dopo 9 giornate, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera.

La Roma, invece, è lontanissima dalla zona Champions e continua a soffrire dei soliti problemi: crea tantissimo ma senza riuscire a finalizzare. “Siamo consapevoli dell’importanza dell’impegno – ancora Bavagnoli – incontriamo una squadra che ha fatto la storia del calcio femminile negli ultimi anni“.

In porta torna Baldi che ha scontato la squalifica. Juventus e Roma si riaffronteranno anche il 6 gennaio nella semifinale della Supercoppa allargata per quest’anno a 4 squadre: le semifinali e la finale di domenica 10 gennaio si giocheranno a Chiavari.