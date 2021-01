Seconda vittoria consecutiva in casa per la Roma femminile, che al Tre Fontane ha battuto 2-0 il Sassuolo, terzo in classifica, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera.

Nel giorno dell’esordio di Linari, a firmare i gol del successo sono stati nel primo tempo Giugliano e Andressa. “Sono orgogliosa delle mie ragazze – ha detto coach Bavagnoli – La squadra sta diventando più consapevole”. Domenica 31 l’andata dei quarti di Coppa Italia in casa della Florentia.