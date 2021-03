Roma femminile oggi contro l’Inter

Oggi non sarà in campo al Tre Fontane contro l’Inter (ore 12.30, diretta Sky e TimVision) perché ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio subito contro il Verona, ma Elisa Bartoli ieri ha comunque festeggiato il rinnovo con la Roma fino al 2023. “Da romana e romanista è un onore e un privilegio continuare a indossare la maglia della mia città“. La squadra allenata da Betty Bavagnoli – che arriva dalla vittoria nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juve – va a caccia di continuità, come riporta Marco Calabresi sul Corriere della Sera.