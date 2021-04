Roma femminile, in casa della Juventus la semifinale di ritorno

Oggi alle 12.30 le giallorosse puntano a centrare la finale di Coppa Italia

Per la Roma femminile è il giorno della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Oggi alle 12.30 a Vinovo le giallorosse ripartono dal prezioso vantaggio di un gol (2-1) acquisito nella gara di andata contro la Juventus che in campionato ha vinto 18 partite su 18 e che in Italia ha perso una sola gara, proprio al Tre Fontane. È la quarta volta, ricorda Marco Calabresi sull'edizione romana del Corriere della Sera, che le due squadre si affrontano in questa stagione. "Dobbiamo affrontare questa gara con umiltà ma anche con consapevolezza" dice Betty Bavagnoli. "È la partita più importante di questi tre anni", aggiunge Anna Maria Serturini. La vincente tra Juventus e Roma affronterà in finale il Milan.