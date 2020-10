Roma femminile: giallorosse ok, Serturini-Lazaro piegano Verona

Buon rientro della Roma femminile dopo la sosta per gli impegni delle nazionali: al Tre Fontane, le giallorosse hanno battuto ieri per 2-0 il Verona grazie alle reti realizzate entrambe nel finale di primo tempo da Serturini e Lazaro, quest’ultima a segno in 3 delle 4 partite di campionato giocate, come riporta Marco Calabresi sul Corriere della Sera.

La Roma sale a 7 punti in classifica. “Abbiamo giocato meglio delle altre volte, creando tante occasioni da gol – le parole di Betty Bavagnoli – Ma vorrei più concretezza sotto porta“.