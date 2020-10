Roma femminile a San Marino, Bavagnoli senza Andressa

Seconda trasferta consecutiva per la Roma femminile, che prima della sosta per gli impegni della Nazionale (il 27 a Empoli Italia- Danimarca per le qualificazioni europee, convocate le giallorosse Bartoli e Giugliano) affronta il San Marino Academy (ore 15, diretta TimVision e Roma Tv), scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera.

Un’assenza pesante sarà quella della brasiliana Andressa, che in allenamento si è procurata una lesione di primosecondo grado al flessore della gamba destra, e che si aggiunge all’indisponibilità di Giada Greggi, operata al crociato. “Dobbiamo invertire la rotta – le parole dell’allenatrice – Mi aspetto una reazione, abbiamo cercato di cambiare alcune cose durante la settimana. Sono sicura che continuando a giocare bene arriverà anche il risultato».