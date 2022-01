Roma, Fazio saluta. Pinto prepara il rinnovo di Zaniolo

Il difensore argentino ha risolto consensualmente il suo contratto con la Roma, che era in scadenza a giugno. Va a Salerno

Un doppio binario per il presente e per il futuro, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera . Tiago Pinto ha ancora poche ore per aggiungere un ultimo colpo a un mercato di riparazione comunque buono e poi dovrà tuffarsi anche sui rinnovi di contratto di alcuni giocatori considerati punti fermi per il futuro. Nell’immediato c’è una buona notizia, in uscita, che riguarda Federico Fazio. Il difensore argentino ha risolto consensualmente il suo contratto con la Roma, che era in scadenza a giugno. Ha già firmato, per tre stagioni, con la Salernitana. Lo ha voluto a tutti i costi Walter Sabatini, nuovo direttore sportivo dei campani. Si complica invece la cessione di Diawara. Sembrava ci fosse disponibilità ad accettare un trasferimento, ma il giocatore, appena tornato dalla Coppa d’Africa, ha fatto sapere di una chiara preferenza per il Valencia. Non è convinto, invece, delle proposte di Samp e Venezia, non è interessato al campionato francese né al Galatasaray. Semplice frenata o stop definitivo? Dalla risposta a questa domanda passa l’assalto o meno a Granit Xhaka, già cercato in estate. Terminato il mercato di gennaio, sotto con i rinnovi di contratto. I primi nomi sono Mancini e Zaniolo, poi Cristante e Spinazzola. Si aspetterà per Veretout. Fluida la situazione di Mkhitaryan, in scadenza.