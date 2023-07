Roma, esordio contro la Salernitana. A Natale il primo periodo di fuoco

L’esordio sarà come lo scorso anno contro la Salernitana , ma stavolta all’Olimpico nel weekend del 19-20 agosto – gli orari degli anticipi e i posticipi delle prime quattro giornate saranno resi noti domani – la chiusura il 26 maggio ad Empoli. In attesa del raduno della squadra, che ci sarà all’inizio della prossima settimana, ieri c’è stato il primo atto ufficiale della nuova stagione: la pubblicazione del calendario della serie A 2023-24 , scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Per i giallorossi partenza abbastanza equilibrata: dopo l’esordio all’Olimpico contro la Salernitana, la trasferta a Verona e il 3 settembre primo big match, in casa contro il Milan. A Natale e a inizio 2024 il primo periodo di fuoco : il 23 dicembre la formazione di Mourinho ospiterà il Napoli, poi trasferta a Torino con la Juventus (30), di nuovo in casa con l’ Atalanta (7 gennaio) e trasferta al Meazza con il Milan (14).

I derby alla 12ma di andata (11 o 12 novembre) e alla 12ma di ritorno (6 o 7 aprile): successe lo stesso nella stagione 2015-16 e la Roma si impose in entrambe le occasioni: 2-0 all’andata (in panchina Garcia) e 4-1 al ritorno (Spalletti). Il 21 settembre, 4 giorni dopo la gara casalinga con l’Empoli e 3 giorni prima della trasferta col Torino, al via anche i gironi di Europa League che termineranno il 14 dicembre: 5 volte su 6 dopo le gare di EL i giallorossi giocheranno in trasferta.