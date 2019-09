Roma, esami senza sosta: Fonseca chiede continuità

In una sola parola: continuità. È questo che Paulo Fonseca chiede alla sua Roma dopo le 2 vittorie in 4 giorni, con 8 gol segnati, contro Sassuolo e Istanbul Basaksehir. La trasferta di Bologna è un banco di prova importante per capire la consistenza dei miglioramenti. Sassuolo e Basaksehir hanno dimostrato che Fonseca può contare su una rosa ampia e qualitativa, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Anche per questo non sarà forzato il recupero di Smalling, che ieri ha fatto una parte di allenamento con il gruppo ma non è stato convocato per la partita. Oggi turnover ragionato: rispetto al Basaksehir ritornano Florenzi, Pellegrini e Mkhitaryan, che hanno riposato. Zaniolo tra i titolari, con Kluivert in panchina. A centrocampo coppia Veretout-Cristante.