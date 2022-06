Roma e Zaniolo, qualcosa si muove: fissato l’incontro

Sarà un incontro per fare il punto della situazione e per capire le prossime mosse da fare. Zaniolo ha come priorità la Roma , si sente un calciatore importante della rosa e vorrebbe guadagnare come i top Pellegrini e Abraham , ma allo stesso tempo è sensibile al corteggiamento del Milan e della Juventus, che però rimangono in posizione di attesa.

La Roma, forte di un contratto in scadenza nel 2024, non ha fretta di aumentargli lo stipendio ed è comunque pronta ad ascoltare eventuali proposte che dovessero arrivare, e che fino ad oggi non ci sono state. Non sono disposti, però, a Trigoria a scendere sotto i 50 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite tecniche. La cosa certa, anche per volontà di Mourinho, è che la questione non dovrà andare troppo per le lunghe.