Roma e Zaniolo distanti: Nicolò aspetta il segnale di Conte e salta il Napoli

Zaniolo vuole cambiare aria e c'è tempo fino al 31 gennaio per farlo. Ieri si è allenato con il gruppo evitando la multa, ma ha ottenuto di non essere convocato. Il tempo dell'attaccante a Roma è agli sgoccioli, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Per ora un gol in serie A (Verona, 31 ottobre) e uno in Europa League (al Ludogorets, 2 novembre). Zaniolo, scadenza 2024, chiede 4,5 milioni netti e con tratto lungo: la Roma non si siede nemmeno al tavolo. Sono i soldi che prende Dybala, con altro rendimento. L'attaccante vorrebbe il Tottenham subito e spera nell'appoggio di Conte. I contatti con Paratici sono in un vicolo cieco: la Roma è scesa a una richiesta di 30 milioni più bonus e accetta il prestito solo se con obbligo di acquisto. Il Tottenham vuole legarlo alla qualificazione in Champions, mentre la Roma vuole legare l'obbligo a una qualificazione ad una qualsiasi coppea europea, anche minore. Pinto ha cercato una sponda anche nel Psg, ma la risposta è stata fredda. L'offerta del West Ham non piace a Zaniolo. Intanto, il Milan aspetta: a giugno 2024 sarà un parametro zero. Il numero 22 giallorosso non verrà convocato neanche contro il Napoli a due giorni dalla chiusura del mercato.