Roma e Mourinho, la Champions in 90 minuti

José Mourinho – anche ieri rimasto in silenzio – sa quanto la partita di stasera (ore 18, tv su Dazn) contro l’Inter all’Olimpico sia importante per il futuro, suo e della Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Per questo ha evitato la squalifica, almeno nell’immediato. La gara contro l’Inter, però, sarà fondamentale per capire se i giallorossi possono ancora dire la loro nella corsa alla Champions, passando per il campionato, in una giornata che vedrà affrontarsi tutte e 6 le inseguitrici del Napoli fresco campione d’Italia. All’altra strada, che passa per la vittoria dell’Europa League, e alla gara col Bayer Leverkusen si comincerà a pensare da domani. Di sicuro, la partecipazione alla prossima Champions avrà un peso importantissimo sulla scelta dello Special One, che ha ancora un altro anno di contratto con la Roma, di rimanere nella Capitale. Sarà fondamentale fare risultato per rimanere attaccati al treno Champions: un conto è programmare la prossima stagione, in cui bisognerà tenere conto dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario, potendo fare affidamento sui soldi della qualificazione, un altro conto è affrontare un’altra stagione di rinunce e di parametri zero. Per saperne di più bisognerà aspettare la fine, quando a parlare (con i fatti) saranno i Friedkin, rimasti sempre in rigoroso silenzio.