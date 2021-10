Roma e Mou, che caos

Per una parte della tifoseria Mourinho sembra avere quasi esaurito il credito che si è portato dietro al suo arrivo nella Capitale

"Quando non ci sono tutti la squadra non ha la stessa qualità, ma abbiamo deciso di cambiare perché è impossibile giocare tutte le partite con gli stessi calciatori. Mi chiedono perché non gioca questo o quest’altro, ora forse si è capito". Parole di José Mourinho, identiche a quelle pronunciate due sere fa dopo la disfatta norvegese. Queste però risalgono a marzo del 2009, quando lo Special One era alla guida dell’Inter, sconfitto 3-0 nella semifinale di Coppa Italia dalla Sampdoria. Un déjàvu - sottolinea Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera' - che agli ottimisti fa sperare che il portoghese possa ripetere in giallorosso quello che fece all’Inter. Sono in tanti, però, quelli che hanno criticato Mourinho per quelle frasi, che vanno in contrapposizione con le parole di Tiago Pinto, che ha negato qualsiasi divergenza con il tecnico.