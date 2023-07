Roma e Morata, il nodo è l’ingaggio. Scamacca, arrivano segnali positivi

Il West Ham sembra aver aperto ad una cessione in prestito oneroso, con riscatto condizionato a determinate circostanze

È una corsa piena di colpi di scena , quella che porta ad Alvaro Morata , scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Dopo l’incontro di due giorni fa con il gm della Roma Tiago Pinto , ieri l’agente del calciatore ha visto l’Inter, altra destinazione gradita al centravanti spagnolo. Quello che ad un certo punto della giornata sembrava un sorpasso certo da parte del club nerazzurro, si è rivelato poi un punto in favore della società giallorossa.

Il mancato accordo tra l’Inter e l’Atletico è comunque una buona notizia , perché in Italia quella nerazzurra sembra l’unica società, oltre alla Roma, davvero interessata visto che la Juventus è alle prese con il caso Lukaku, a sua volta legato alla cessione di Vlahovic al Paris Saint-Germain, e il Milan sembra orientato verso altri obiettivi. n attesa che la situazione si sblocchi, continuano ad arrivare segnali positivi dall’Inghilterra riguardo a Gianluca Scamacca.

Gli "Hammers" sembrano aver aperto ad una cessione in prestito oneroso, con riscatto condizionato a determinate circostanze (presenze, gol e partecipazione in Champions). Scamacca spinge per tornare e lo ha fatto presente a Trigoria, ovviamente, ma anche alla dirigenza della società inglese.