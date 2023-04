Roma e Milan, botta e risposta: tre minuti di fuochi d’artificio dopo novanta senza emozioni

Finale folle, come all’andata. E, proprio come all’andata, finisce pari: non 2-2 ma 1-1, solo che stavolta l’amaro in bocca ce l’hanno i romanisti, come riporta Il Corriere della Sera, che si erano illusi con la rete-choc di Abraham al 94’. Al 97’ è arrivato però il colpo sotto porta di Saelemaekers a gelare l’Olimpico e riequilibrare la serata, portando un punto prezioso al Milan, ormai insperato. Lo spareggio Champions finisce con un risultato però giusto, per quanto visto in campo. Il piano Mou – difesa a cinque e contropiede – alla fine ha funzionato: il Milan è rimasto imbrigliato e alla fine quasi quasi finisce addirittura per perderla. Il Diavolo ha avuto il merito di non arrendersi dopo il gol a tempo scaduto, buttandosi avanti con lucidità. Equilibrio era ed equilibrio resta: giallorossi e rossoneri sono a quota 57. Occhio però all’Inter, che preme alle spalle. Se domani batte la Lazio, aggancia Roma e Milan. Il mucchio selvaggio ci accompagnerà ancora però un bel pezzo. Fino all’ultimo, probabilmente.