Roma e Lazio, l’Europa può valere 40 milioni. ManU e Porto nel girone da 36 squadre

Roma e Lazio giocheranno insieme in Europa League, nel primo supergirone da 36 squadre che, a partire dal 25 settembre, inaugurerà la nuova formula, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Saranno insieme anche nell'urna principale, quella delle squadre con il ranking più alto. E con un piccolo record, che può consolare la Roma per il sesto anno di fila senza Champions: saranno le 2 sole italiane sempre in Europa dal 2017-18 al 2024-25. Neanche Inter (fuori nel 2017-18), Milan (escluso nel 2019-20 per colpa del fair play finanziario) e Juventus (fuori in questo 2023-24 dopo la penalizzazione nello scorso campionato) ci sono riuscite, mentre il Napoli interromperà una striscia di 14 partecipazioni consecutive per il 10° posto con lo scudetto sul petto.

Da quando l'Europa League si chiama così, sarà la 5ª volta che le romane vi parteciperanno insieme. La Roma, miglior italiana del ranking Uefa (6ª con 101 punti insieme all'Inter), sarà l'unica della top 9 che non disputerà la prossima Champions. La Lazio è 32ª con 54 punti. Ci sono solo altre 9 partecipanti già sicure: Manchester United, Porto, Tottenham, Real Sociedad, AZ, Lione, Hoffenheim, Nizza e Athletic Bilbao. Poi: l'Eintracht Francoforte giocherà in EL a meno che il Borussia Dortmund vinca la Champions; in quel caso salirà nella coppa più prestigiosa lasciando il posto all'Heidenheim, finito 8° nella prima Bundesliga della sua storia. Un posto sarà assegnato alla squadra che domani vincerà la Conference League: Fiorentina od Olympiakos. Le altre 23 squadre: 12 saliranno dalle qualificazioni di EL, 11 scenderanno da quelle di Champions. Una vittoria varrà 3 punti, un pareggio 1. E il caso di specificarlo, perché per le sue classifiche all time l'Uefa calcola ancora 2 punti per un successo. In caso di arrivo alla pari: differenzareti, poi gol segnati, gol fuori casa, numero di vittorie, eccetera. Le date: 25-26 settembre la prima giornata "esclusiva". Quarti 10 e 17 aprile. Semifinali 1 e 8 maggio. Finale 21 maggio al San Mamés, la "cattedrale" di Bilbao.