Roma, è caccia alla vittoria numero 1700

A Marassi un altro obiettivo per recuperare i punti persi in classifica

La Roma andrà a caccia della vittoria n. 1.700 della sua storia fra campionato e coppe. Ne ha conquistate 1.301 in A (compreso il 1945-46 a doppio girone), 23 nei 2 campionati pre-1929, 22 in B, 180 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa, 3 nella Coppa dell’Europa Centrale (la Champions degli anni 20-30) e 168 nelle coppe europee moderne, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Dal conto sono esclusi naturalmente i tornei minori.