Roma, Dybala resta un sogno. Mourinho pensa a Zaha

Per l'argentino si è mosso anche Mourinho. La trattativa per Frattesi si è bloccata, Aouar resta una pista

La Roma è alla continua ricerca di un calciatore offensivo da affiancare ad Abraham. Dybala resta la soluzione più gradita a Mourinho che nelle settimane scorse si è mosso in prima persona per convincerlo. L’argentino si è promesso all’Inter e sta aspettando, scrive sul Corriere della sera Gianluca Piacentini. La Roma, però, continua a monitorare la situazione. Intanto ètramontata la pista Guedes visto che il Valencia non si è mai mosso dalla valutazione e richiesta di 40 milioni di euro.