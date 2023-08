Roma, Dybala non si allena. Contro il Milan fiducia a Belotti

Il calciatore e la società non vogliono correre il rischio di un lungo stop

Redazione

Per vedere in campo Dybala domani sera contro il Milan all’Olimpico serve un mezzo miracolo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Anche ieri non si è allenato con la squadra. Se si fosse giocato di domenica, forse sarebbe andato almeno in panchina, ma il calciatore e la società non vogliono correre il rischio di un lungo stop.

Questo significa che Mourinho nel reparto offensivo, dal primo minuto, potrà contare solamente su Belotti ed El Shaarawy, con Solbakken in uscita (piace all’Olympiacos). Prima di Verona il tecnico ha aperto le porte ad una soluzione più conservativa, con Pellegrini (ieri lui e Spinazzola non si sono allenati per precauzione) o Aouar alle spalle del Gallo, con un centrocampo a tre.

In questo caso Mourinho dovrà trovare il giusto incastro tra Cristante, chi tra il capitano e l’ex Lione non giocherà più avanzato, e uno tra Paredes e Bove, con Renato Sanches ancora out. Dubbi anche sugli esterni: lo scorso anno, per contenere Leao, Mourinho a destra scelse Celik, che ora sembra sparito dai radar. Kristensen può considerarsi ancora il titolare, ma le due prestazioni non brillanti hanno fatto risalire le azioni di Karsdorp, che però come Solbakken è da considerarsi sul mercato.

