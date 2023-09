Roma, Dybala-Lukaku per guarire la squadra malata

Dai 68 minuti giocati il 31 maggio a Budapest, nella finale di Europa League persa ai calci di rigore contro il Siviglia, ai 68 del 26 agosto, a Verona contro l’Hellas, finora gli unici in questa seconda stagione in giallorosso per Paulo Dybala, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. In mezzo c’è stata un’estate di paura, quella dei tifosi della Roma (e di Mourinho) di perderlo davanti all’offerta di una big pronta a pagare la clausola rescissoria presente sul suo contratto, ma anche di speranza che la sua condizione fisica fosse migliore rispetto al passato. Invece il campionato della Joya è iniziato con un nuovo problema muscolare, che gli ha fatto saltare la gara contro il Milan e la convocazione con la nazionale argentina. La buona notizia è che Paulo ieri è tornato a lavorare in gruppo, in vista della ripresa il 17 all’Olimpico contro l’Empoli, in cui dovrebbe esordire la coppia dei sogni romanisti, quella composta dall’argentino e da Lukaku.